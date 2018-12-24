В "Океанариуме" открылась благотворительная фотовыставка "Океан - это ты"
В "Океанариуме" в московском торгово-развлекательном центре "РИО" на Дмитровском шоссе открылась необычная благотворительная фотовыставка.
В проекте приняли участие 20 воспитанников Ивантеевского центра развития ребенка "Шанс". Им от 6 до 17 лет. Они никогда не видели океан, но теперь как будто стали его частью.
С помощью профессионального грима, игры света и тени, искусно выстроенного кадра дети превратились в обитателей океана. В очертаниях парящего в толщах воды ската, мерцающей в глубине океана медузы или плывущей как будто в невесомости яркой экзотической рыбы не сразу угадывается человеческий силуэт. 20 человек. 20 фотографий. 20 обитателей глубин.
Идея фотовыставки "Океан — это ты" не только в том, чтобы добиться внешнего сходства с жителями подводного мира, но и в том, чтобы напомнить, что каждый человек, каким бы маленьким он ни казался, — это огромный океан: глубокий, сложный, разный, интересный. Его надо изучать, уважать и любить.
"Океанариум" в "РИО" не случайно выбран местом проведения фотовыставки. Здесь представлены все те виды, под которые мимикрировали участники арт-проекта. Можно сравнить и оценить сходство.
Одной из участниц проекта стала 15-летняя Саша. Она увлекается рисованием, пишет стихи, читает серьезные книжки.
"Это было очень необычно! У нас такого просто никогда не было, поэтому нам было очень даже интересно. Мы очень благодарны за то, что мы съездили, и все получилось так прикольно", — говорит Саша.
А 9-летний Тимофей примерил на себя роль сома. Особенно мальчику понравились длинные усы.
"У меня не приклеивался усик слева, он все время отпадал. Но потом мне его приклеили мне приклеили клеем ПВА, и он все-таки не упал. И был я зелененьким сомиком с чешуей. Получилось отлично, на темном фоне, как будто я в темном месте плаваю", — говорит он.
Воспитатель Ивантеевского центра развития ребенка "Шанс" Наталья Николаевна рассказала, что участие в этом проекте детям очень понравилось:
"Эмоции зашкаливали. Ребята окунулись в мир океанов и рыб. Спасибо за участие в этом проекте, им очень понравилось! Хотелось бы больше таких проектов, потому что это раскрывает эмоционально, дарит хорошие чувства, дает возможность ребятам нашим узнать что-то новое".
"Благодаря таким акциям каждый участник, каждый посетитель может стать, действительно, частью большого океана. Океана добра, новых, живых эмоций, без всяких проблем, которые есть в повседневной жизни", — отметила координатор проекта "Океан — это ты" Роксана Габриелян.
Фотовыставка продлится до 15 января 2019 года. Часть средств от проданных билетов будет перечислена детям в Ивантеевский центр развития ребенка.
"Океанариум" открыл свои двери 28 октября 2011 года в торгово-развлекательном центре "РИО" по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, 163А. Посетители могут насладиться различными представителями флоры и фауны со всего земного шара: рыбы, коралловые рифы, животные, птицы, земноводные, рептилии и пресмыкающиеся.
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