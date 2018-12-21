Максим Ковтун – чемпион России по фигурному катанию

На проходящем в Саранске чемпионате России по фигурному катанию разыграны первые медали. Определился чемпион в соревнованиях мужчин. Победу одержал Максим Ковтун.

Судьи оценили произвольную программу Максима в 186,45 балла, что принесло ему в сумме 281,59. Ковтун в четвертый раз стал чемпионом страны. Ранее он становился чемпионов в 2014, 2015 и 2016 годах.

На втором месте серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Михаил Коляда, набравший в сумме 268.40 баллов. Михаил выступал на турнире с синуситом. Бронзовая награда у Александра Самарина — 265.49 баллов.