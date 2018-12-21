Паспорта национальных проектов готовы: что именно президент поручил премьеру

Все показатели исполнения нацпроектов, утвержденных майским указом президента, будут ежедневно отображаться на компьютерах федеральных министров. Об этом глава правительства Дмитрий Медведев доложил Владимиру Путину, их встреча состоялась сегодня в Кремле. Глава государства, в свою очередь, поручил премьеру лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах.

Прорыв в технологиях и в экономике, рост численности населения, повышение уровня жизни и создание комфортных условия для проживания — вот главные цели приоритетных национальных проектов. Ход работы президент обсуждал сегодня с главой правительства.

"Дмитрий Анатольевич, мы в течение длительного времени вместе занимаемся вопросами основных направлений развития страны, экономики, социальной сферы. Вместе готовили национальные проекты в этой связи. Я просил правительство повнимательнее посмотреть на предложения регионов по всем этим вопросам, в том числе по поводу организации этой работы и контроля за исполнением сформулированных поручений", — спрашивает президент России Владимир Путин.

"Хочу доложить вам, что подготовлены и утверждены паспорта национальных проектов по всем направлениям. 12 национальных проектов и, соответственно, 12 паспортов. Под этими паспортами сейчас закреплены деньги. В общей сложности в бюджете на три года предусмотрено 5,7 триллиона рублей", — отвечает премьер-министр Дмитрий Медведев.

12 национальных проектов — это сигнал для предпринимательства, какие отрасли государство намерено поддержать. Значит туда и надо вкладываться. Так частный капитал помогает выполнять государственную задачу сбережения народа и преумножения его благосостояния.

Например, увеличение коэффициента рождаемости и финансовая поддержка семей при рождении ребенка гарантированно дают прирост населения. Будут расти и доходы работающих, и пенсии, а уровень бедности, наоборот, должен снижаться.

Экология. Надо очищать от мусора Байкал, Телецкое, Ладожское и Онежское озера и крупнейшие реки — от Волги и Дона до Енисея. Загрузка БАМа и Транссиба — этих двух крупнейших трансконтинентальных артерий. Новые дороги, новые системы контроля — все ради снижения смертности в автоавариях. Создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, где университеты смогут кооперироваться с компаниями реального сектора — работа грандиозная. Контроль за исполнением, а это полторы тысячи показателей, на всех этапах строжайший.

"Если говорить об оперативном мониторинге, то он будет происходить ежедневно в режиме онлайн. Это должно быть у всех министров и курирующих вице-премьеров в компьютерах, и они должны смотреть, что по каждому показателю происходит", — рассказывает глава правительства Дмитрий Медведев.

"Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями. Очень рассчитываю, что коллеги в правительстве — министры, вице-премьеры — будут уделять именно этой составляющей самое пристальное внимание. Прошу, Дмитрий Анатольевич, и вас лично тоже погрузиться в эту работу", — подчеркивает президент Владимир Путин.

"Все члены правительства будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов. И, конечно, я тоже этим займусь", — отвечает Дмитрий Медведев.

Это значит, что министрам, их заместителям и руководителям профильных ведомств придется лично контролировать выполнение нацпроектов и больше времени проводить на новых строящихся объектах.