В Непале автобус рухнул в ущелье: погибли 16 человек

На западе Непала автобус упал в ущелье.

Как сообщает ТАСС, автобус ехал из района Сальян в район Данг. В нем находились студенты и преподаватели, которые возвращались из учебной поездки. Машина рухнула с высоты 700 метров. В результате погибли не менее 16 человек, еще 10 получили ранения.

Причины инцидента на данный момент неизвестны.