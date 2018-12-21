Мощнейший буран в Воркуте: два автобуса застряли посреди тундры

На севере Коми вторые сутки метель, буран, порывистый ветер. В Воркуте введен режим повышенной готовности. Машины по крышу в снегу, дороги в глубоких сугробах, видимость нулевая, ветер сбивает с ног. Пользователи соцсетей активно делятся кадрами с улиц города. Судя по их комментариям, происходящее вызывает у них шок.

- Вот, что творится в Воркуте. Это бомба вообще. Ничего не видно!

Заметает зима не на шутку. Самый настоящий снежный апокалипсис. Ветер буквально сбивает с ног. Такого снегопада в Воркуте давно не помнят. Сугробы наметает в считанные секунды. В них тут же застревают автомобили.

Штурмуют снежные завалы и люди, буквально расчищая путь руками. Выйти из подъезда в такую метель миссия практически невыполнима.

Кадры из кабины машиниста поезда: видимость нулевая! Едва различим сигнал семафора. Сквозь снежную стену пробиваются и автобусы. На остановках, в ожидании стоят десятки людей.

- Едем по центральной улице нашего прелестного города. Это единственное место, где ездят машины, паркуются машины, ходят люди.

- Первый раз такое, чтобы автобусы даже по городу не ходили!

Под ударом стихии оказались и горняки, которые возвращались из шахты после рабочей смены. Два автобуса застряли посреди тундры. Несколько часов на морозе без еды и воды, пока на помощь не пришли спасатели.

"Всего 80 человек было эвакуировано. Вся операция заняла около двух часов. Пассажиры благополучно прибыли к месту назначения", — рассказывает Александр Селезнев.

Грандиозный снегопад как проверка на прочность: в режиме нон-стоп работают все коммунальные службы. Тонны снега, расчищая дороги, вывозят каждый час. Занятия в школах отменены, местный аэропорт временно не работает.

- С последствиями пурги Воркута будет бороться достаточно долго. По опыту — несколько дней.

Синоптики обещают, что уже завтра метель отступит. На смену придут крепкие зимние морозы.