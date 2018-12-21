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21 декабря 201821:40

Трамп спел с вилами в руках

Президент США Дональд Трамп снова поверг в недоумение американцев и международную общественность, опубликовав на своей странице в Twitter видеоролик, где предстал поющим, да еще и с вилами в руках.

Никаких объяснений странному выступлению не предложено. Подписчики главы Белого дома строят догадки – не стало ли это реакцией президента на неожиданное решение руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса покинуть свой пост.

Генерал по прозвищу Бешеный пес открыто заявил о несогласии с Трампом, который приказал вывести войска из Сирии.

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