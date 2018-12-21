В январе в России подорожает мобильная связь

Сотовые операторы "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 начали оповещать абонентов о том, что в январе 2019 года изменится стоимость тарифных планов, аналитики связывают рост тарифов с повышением НДС.

Как передает РИА Новости, с 10 января "Вымпелком" оператор изменит стоимость звонков по некоторым международным направлениям на предоплатных тарифах и опциях.

Tele2 изменит с 1 января параметры части архивных тарифных планов. Повышение абонентской платы в компании пояснили тем, что приходится учитывать изменение ситуации на рынке, в отрасли и экономике.

В "Мегафоне" услуги подорожают с 9 января.

Эксперты полагают, что рост тарифов на мобильную связь обусловлен рядом факторов. По мнению гендиректора "ТМТ Консалтинга" Константина Анкилова, с 1 января 2019 года в России ожидается повышение НДС с 18 до 20%.

Глава компании TelecоmDaily Денис Кусков оценивает рост тарифов на мобильную связь, связанных с повышением НДС в январе в 2-5%. При этом он подчеркнул, что это не последнее подорожание – ожидается рост цен, связанных с исполнением операторами "пакета Яровой".

19 декабря Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении закон об отмене роуминга на территории России. Решение вступит в силу с 1 июня 2019 года.