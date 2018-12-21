Украинских морских пехотинцев будут обучать британские инструкторы

На Украине согласовали план работы по подготовке морских пехотинцев британскими инструкторами.

Министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гевином Уильямсоном рассказал, что группа военнослужащих ВМС Великобритании прибудет на Украину уже в январе 2019 года, чтобы заняться планированием совместных учений, а также определением необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам страны.

Кроме того, стороны договорились о создании "Офиса друзей Украины" для координации действия по предоставлению помощи в реформировании и в наращивании боевых возможностей Военно-морским силам страны, передает "Интерфакс".