Ройселанд выиграла спринт Кубка мира по биатлону, Старых – 10-я

В чешском Нове Место продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. В пятницу состоялся женский спринт на 7,5 километра, победу в котором праздновала норвежская биатлонистка Марта Олсбу Ройселанд. Она проехала дистанцию за 19 минут 44,6 секунды, ни разу не промахнувшись.

Второе место заняла немка Лаура Дальмайер, которая провела свою первую гонку в текущем сезоне. Ее итоговое отставание от Ройселанд составило 5,4 секунды при одном промахе на огневом рубеже. Замкнула тройку Паулина Фиалкова из Словакии (+5,5, 0).

Лучший результат среди российских биатлонисток продемонстрировала Ирина Старых, которая стала 10-й. На стрельбище она не допустила ни одного промаха, однако ходом она уступила победительнице 41 секунду.

Особо отметим россиянку Анастасию Морозову, которая провела дебютную гонку на Кубке мира. Она показала 38-й результат, отстав на 1 минуту 30 секунд, допустив две осечки на огневом рубеже. Остальные представительницы России показали следующие результаты: Екатерина Юрлова-Перхт стала 31-й (+1 минуты 24 секунды – 2), Валерия Васнецова – 73-я (+2,37 – 2), а Маргарита Васильева – 78-я (+2,46 – 5).