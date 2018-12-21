В Петербурге горит склад пиротехники

Пожар произошел на складе с пиротехникой в Санкт-Петербурге, его площадь составляет 300 квадратных метров.

Как передает ТАСС, об этом рассказал информированный источники в экстренных службах города.

Собеседник агентства отметил, что ЧП случилось в центре северной столице в Химическом переулке, 14.

По предварительным данным, пожар охватил 100 квадратных метров. Разлетающиеся во все стороны от склада фейерверки серьезно затрудняют работу сотрудников МЧС.

Эвакуированы жильцы домов на расстоянии одного километра от пожара, которому присвоен повышенный ранг сложности. Сведений о пострадавших пока не поступало.