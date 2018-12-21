У берегов Камчатки произошло землетрясение

Три подземных толчка магнитудой от 3,8 до 4,2 произошли у побережья Камчатки.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.

Отмечается, что глубина подземной стихии была от 65 до 88 километров.

Чуть ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, а затем было зафиксировано 10 повторных толчков. Эпицентр находился примерно в 170 километрах от Усть-Камчатска и еще двух населенных пунктах. Жертв и разрушений нет.