Футболист "Астон "Виллы" разорвал контракт спустя час после его подписания

Футболист английской "Астон Виллы" Джеймс Коллинз разорвал краткосрочный контракт спустя час после оформления сделки. Столь неожиданное решение он мотивировал огорчением от того, что буквально на первой же тренировке получил травму.

В последнее время Коллинз не имел постоянного места работы и на добровольной основе тренировался с "вилланами", выступающими во втором по силе дивизионе Англии – Чемпионшипе, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Mirror. В результате ему был предложено соглашение до конца января с зарплатой в 50 тысяч фунтов. Стороны поставили подписи, и Коллинз сразу же пошел на тренировку, на которой травмировал икроножную мышцу.

Футболист настолько расстроился этому, что сразу же пошел в офис команды и разорвал едва подписанные бумаги.