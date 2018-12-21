Депортируемая украинская журналистка просит ЕСПЧ оставить ее в России

Защита украинской журналистки Елены Бойко обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением о ее выдворении из России. В связи с этим процедура депортации женщины будет пока приостановлена, сообщил "Интерфаксу" председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин.

10 декабря Преображенский суд Москвы принял решение о выдворении женщины на родину за нарушение правил въезда и режима пребывания в стране. На Украине против журналистки, известной своей критикой в адрес Петра Порошенко, возбуждено уголовное дело. Сама Елена Бойко утверждает, что уголовное преследование носит заказной характер и обусловлено политическими мотивами, поэтому вернуться на Украину она не может. В 2016 году она уже обращалась в Федеральную миграционную службу России с просьбой предоставить политическое убежище, однако ей отказали.

Как рассказала адвокат журналистки Галина Перфирьева в настоящее время еще два заявления о предоставлении временного убежища в связи с политическим преследованием поданы в аппарат уполномоченного правам человека в РФ Татьяны Москальковой и в администрацию президента РФ, еще одно на днях будет направлено в Главное управление МВД по вопросам миграции.

"До рассмотрения ее так же не могут выдворить из страны. Они рассматриваются в течение месяца, и если следовать нормам закона, то в течение месяца Елену Борисовну выдворить не могут", — указала Перфирьева.