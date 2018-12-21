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21 декабря 201822:12 Андрей Архипов

Ураган и хаос: прогноз для Вашингтона на 2019

фото EPA

В политических кругах США каждое новое кадровое решение встречает всё большее удивление. Поведение главы Белого дома на закрытых совещаниях уже всерьёз обсуждают как нечто, несущее угрозу национальной безопасности.

Последней каплей стала отставка министра обороны Джеймса Мэттиса.

На первый взгляд может показаться, что он лишь пополнил и без того огромный список политиков из окружения Дональда Трампа, покинувших его за последние месяцы.

Однако, проблема многим кажется гораздо серьёзнее. У Мэттиса, получившего прозвище “Бешеный пёс” за взятие Фаллуджи в 2004 году, когда войска США под его командованием сравняли с землёй город с запертыми в нём боевиками и мирными жителями, есть ещё одно прозвище, полученное им гораздо раньше в 1991, во время операции “Буря в пустыне”.

Позывной Мэттиса тогда был “Хаос” (Chaos), что расшифровывалось солдатами, как “Полковник имеет неординарное решение”.

Теперь о старом прозвище вспомнили и эксперты в Вашингтоне считают, что увольнение Мэттиса обернётся для Белого Дома тем самым хаосом, что сравним с ураганом, и который окончательно разметает всю администрацию Трампа.

По мнению аналитиков, опрошенных Washington Post, Мэттис как раз был тем столпом, который удерживал от хаоса весь силовой блок в команде Трампа.

Его даже успели сравнить с Хансом Бринкером — известным на весь мир мальчиком из Нидерландов, который по легенде однажды обнаружил маленькую дырку в дамбе и заткнув её пальцем всю ночь, промёрзнув до костей, ждал спасателей. Поступок юного голландца, как считается, не дал прорваться плотине, что спасло страну от катастрофического наводнения.

Так вот и Мэттис в окружении Трампа, якобы, выполнял роль человека, не дававшего всей противоречивой политической конструкции развалиться на части.

Председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер ещё в октябре прошлого года не без опасений заявил, что есть всего три человека, которые “отделяют США от хаоса”.

Это очень короткий и примечательный список. В него вошли государственный секретарь Рекс Тиллерсон, руководитель аппарата Белого дома Джон Келли и министр обороны Джеймс Мэттис. Тиллерсона уже нет, Мэттис покинет пост в конце февраля 2019 года, а отставки Келли ждут со дня на день.

Примечательно, что и сам Коркер покидает политический небосклон. Уходящий в отставку сенатор два дня назад поехал в Белый дом на встречу с Трампом, но президент, уже после прибытия Коркера не захотел с ним видеться, якобы из за того, что тот раскритиковал решение главы Белого дома вывести войска из Сирии.

Трамп в одночасье лишился и одного из своих экономических козырей. Рост капитализации на бирже, который он регулярно ставил в заслугу себе и своей протекционистской политике, не только прекратился, но и сменился падением.

ФРС подняла ставки и ухудшила прогноз на следующий год. Все основные индексы ушли в минус. “Индексы Dow Jones и S&P-500 находятся в шаге от худшего квартала с 2011 года и худшего с 2008 года”, — уверяют эксперты.

Рукотворный шторм, автором которого стал сам Трамп и его экспрессивные решения в области мировой торговли, может быть вскоре усилен до урагана, который принесут с собой Демократы, намеревающиеся представить повестки в суд по факту расследования бизнес-империи Трампа, дел его семьи и его президентской администрации.

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