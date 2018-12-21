В Сирии зафиксированы новые обстрелы со стороны боевиков

В сирийских провинциях Хама и Латакия, а также в городе Алеппо, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, зафиксированы новые обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. Трое сирийских военнослужащих получили ранения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он также рассказал, что в республике продолжается работа по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших боевиков. На данный момент под амнистию попали уже более 19 тысяч человек, передает РИА Новости.