Французов услышали: Сенат одобрил новые меры по поддержке населения

Во Франции сенаторы одобрили законопроект о мерах поддержки населения, которые были разработаны на основе требований протестующих "желтых жилетов". Ранее документ одобрило Национальное собрание (нижняя палата парламента).

Однако документ вступит в силу только после того, как его рассмотрит Конституционный совет, так как некоторые политические партии считают, что новый законопроект противоречит так называемому "принципу бюджетной искренности" — то есть не подкреплен должными финансовыми поступлениями в казну страны.

Среди одобренных нововведений, которые должны вступить в силу с 1 января 2019 года, отмена налога на выплаты за сверхурочную работу, снижение транспортного налога для малолитражных автомобилей, заморозка уровня топливных сборов и цен на газ и электричество, повышение минимального размера оплаты труда и введение субсидий на оплату топлива для тех, кто живет далеко от работы, передает ТАСС.

Данные меры обойдутся бюджету в 10 миллиардов евро, сообщил ранее министр государственного действия и финансов Франции Жеральд Дарманен. По его оценке, в 2019 году дефицит бюджета может достичь 3,4% ВВП.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. Пострадали уже почти 3 тысячи человек, в том числе более 1 тысячи сотрудников правоохранительных органов.