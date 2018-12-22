Зарубежные медики отказались помочь мальчику из Черемхово, узнав о его состоянии

Иркутские медики провели телеконсультацию с московскими специалистами. Они обсудили лечение 3-летнего Владислава Шестакова из Черемхово. О его трагедии вся страна узнала во время пресс-конференции президента. По словам врачей, сейчас перевозить ребенка нельзя. Кроме того, получив полную информацию о состоянии мальчика, клиники в Испании и Германии сообщили, что не возьмутся за лечение. Теперь мать Владислава ищет новое медучреждение.

- Ребят, я хочу озвучить такой самый важный вопрос. Владимир Владимирович, есть Владислав Шестаков. Ему 3 года. Он болеет. Иркутская область, город Черемхово. Его просто нужно перевезти в Москву. Люди деньги собрали, помогите, пожалуйста, в этом.

- Мы возьмем координаты. Мы поможем обязательно.

Вопрос задал журналист из Владивостока Сергей Мильвит. А сам он, как выяснилось, родился и жил в городе Черемхово Иркутской области. Именно о земляке и был вопрос. Ответа главы государства ждали маленький черемховец Влад Шестаков и его мама.

"Была большая радость, когда Владимир Владимирович сказал, что поможет моему ребенку. Хотя многие говорят, что мой ребенок — не жилец. Это мой последний шанс. Пусть маленький, но шанс", — говорит мама мальчика.

В 2 года у Влада диагностировали рак четвертой стадии. Тогда бесчисленные химиотерапии и операции помогли усмирить недуг. Но, оказалось, ненадолго. Через несколько месяцев мальчик ударился головой, и болезнь вновь "проснулась".

По словам мамы, головные боли не мучают Влада лишь во сне. Сын просыпается только поесть. А месяц назад пропало зрение. Одна из заграничных клиник обнадежила семью. Деньги на дорогостоящее лечение собирали всей страной. В сумме неравнодушные перевели 10 миллионов рублей. Как вдруг состояние Влада ухудшилось.

"Просмотрели наши выписки, методы визуализации, выписки из клиник, в которых он лечился, в том числе центральных. И, к сожалению, подтвердили, что ребенку этому уже не помочь. Ни на каком этапе", — говорит заместитель главного врача по лечебной работе ИОДКБ Наталья Руденко.

После пресс-конференции с Владимиром Путиным в Иркутске экстренно созвали комиссию областного Минздрава. Главный вопрос — почему злокачественную опухоль не выявили на ранней стадии.

"У детей до года, которым выставляется данный диагноз даже в четвертой стадии, выживаемость достаточно высокая. На втором году жизни показатели выживаемости с этим заболеванием падают в два раза. А на третьем году жизни показатель выживаемости не превышает 10 процентов. И это мировая статистика, а не только российская", — говорит главный внештатный детский онколог Министерства здравоохранения Иркутской области Светлана Ованесян.

По словам Светланы Ованесян, симптомы таких болезней у детей почти не проявляются.

"Мы всегда говорим родителям, что они должны не постоянно измерять температуру и вес. Они должны отмечать нестандартное поведение ребенка, которое может говорить о том, что он не здоров: отказался от любимой игрушки, от любимой еды", — продолжает Ованесян.

В итоге комиссия решила: перевозить Влада нельзя. И как стало известно, заграничная клиника отказалась принимать тяжелобольного пациента из Черемхово.

"В настоящий момент мальчик абсолютно не транспортабелен из-за тяжести состояния. Наша задача сейчас, скажем так, обеспечить ему более-менее комфортную жизнь: без болевого синдрома, без каких-либо неприятных ощущений", — говорит заведующий отделением экстренной консультативной медицинской помощи областной детской больницы Вадим Еременко.

Поддерживают жизнь теперь только препараты. Мама Влада не теряет надежды и вопреки решению врачей уже ищет новую клинику.

- Да, я пойду до последнего, — говорит мама Влада.

- Если не секрет, в какую клинику, какой страны?

- Этого я пока не афиширую.

Деньги, которые останутся после лечения маленького Влада, она обещает раздать другим детям, которым нужна помощь.