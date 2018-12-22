На территории Союзного государства может быть отменен роуминг

На территории Союзного государства России и Белоруссии может быть отменен роуминг. По крайней мере, этот вопрос, как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, планирует обсудить российско-белорусское Парламентское собрание.

Про отмену роуминга будут говорить завтра. А сегодня речь шла о формировании единого правового пространства.