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22 декабря 201801:07 Ксения Якубина

Приозерская труба: куда делись два миллиарда

Владимир Путин пообещал разобраться с 125-километровым трубопроводом на Карельском перешейке. Ветка стоимостью почти 2 миллиарда рублей исчезла в 2017 году, оставив без надежды на газ жителей сразу нескольких районов в Ленобласти. Вернее, как выяснилось позже, она была построена, но только на бумаге.

Вот так по старинке, вручную, грузят уголь в печь, чтобы нагреть воду. В Приозерске так отапливают детский дом-интернат для инвалидов и пару ближайших домов. Работа тяжелая и грязная.

В этой котельной стараются идти в ногу со временем. Она обогревает 70 процентов домов города. Построили котельную по инновационной программе, только использовать по полной все преимущества современной техники не могут.

Отапливают город с помощью мазута, щепы и угля. Это в трое дороже, чем при использовании газа. Затраты на отопление компенсируют из областного бюджета, по 300 миллионов каждый год. А вот жителям частных домов приходится самим раскошеливаться.

Зима только началась, а сарай для дров уже наполовину пуст, жалуется Алла Котова. И в частных домах зимует большая часть населения Приозерского района. Заветную газификацию жителям обещали еще в 2012.

Шесть лет назад был подписан контракт на строительство газопровода до Приозерска. Протяженностью 125 километров, с 4 распределительными станциями, автоматизированной системой управления и даже домами для персонала. Работы рассчитаны на 27 месяцев. Но прошло уже втрое больше, а труба для голубого топлива обрывается здесь, в районе поселка Сосново.

А дальше — 80 километров леса и неизвестности. Куда исчезли почти 2 миллиарда рублей и почему за это никто не отвечает, пытались выяснить местные журналисты.

Построить газопровод должна была компания "Омега". Ее уже бывший директор Виталий Ермолаев, он же скандально известный байкер Ерема Питерский, любитель погонять и пострелять. За это он даже сидел в тюрьме, правда, всего 3 месяца. Сейчас строительная фирма "Омега" в стадии банкротства. Сотрудникам задолжали три с лишним миллиона.

Вот и получается, что по бумагам труба есть, а в большей части Приозерского района газа нет. Хотя в населенных пунктах к приему голубого топлива давно все готово.

О задержках строительства газовая компания областное правительство не предупреждала. Но заявила о другой серьезной проблеме.

Чиновники планировали завершить газификацию этих районов к 2020 году. Но судя по тому, что не построена даже половина магистрали, голубое топливо пока так и останется голубой мечтой для жителей.

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