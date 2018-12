Криштиану Роналду выпустил собственную игру для смартфонов

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о запуске собственной игры для мобильных устройств. Игра получила название Cristiano Ronaldo: Soccer Clash.

О новой игре Роналду рассказал в своем личном аккаунте в Twitter: "Моя новая игра! Теперь вы сможете забивать голы своим друзьям. Бросьте им вызов и расскажите имя победителя!"

My new game is here! Now you can score goals against your friends! Challenge them in game and let me know who wins! Download for free now (https://t.co/uEvkwvnqme) #PlayLikeCristiano pic.twitter.com/E2xiiMkUfu