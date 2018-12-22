"Умные счетчики" со временем заменят существующие

"Россети" планируют создать отечественную систему управления электросетевой инфраструктурой. На это компании потребуется три года и от 2 до 3 миллиардов рублей. А сегодня завершились всероссийские учения работников энергетики. Об их итогах руководители штабов докладывали по видеосвязи.

23 тысячи человек и 3,5 тысячи единиц техники. В России завершились трехмесячные учения энергетиков. В регионах расчищали и расширяли просеки, вырубали деревья, которые могли упасть на линии электропередач. О ситуации руководители штабов докладывали по видеосвязи.

Особое внимание уделили проблемным регионам. Например, в Тверской области ЛЭП установлены в густых лесах. В Сибири готовились к экстремально низким температурам. В Дагестане — самые большие в России недоплаты. Многие просто "скручивают" пробег с электросчетчиков. Поэтому там внедряли так называемые интеллектуальные системы учета. Специальные датчики по Интернету передают показания расходов электричества.

"Ожидаем, что в местах проведения учений в среднем аварийность в электрических сетях уменьшится на 30 процентов,а длительность ликвидаций технологических нарушений ориентировочно ожидаемо уменьшится на 40 процентов", — сказал генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский.

В России сейчас используют 300 видов счетчиков различных поколений и производителей. Многие из них технически устарели. И объединить их в единую систему невозможно. Закон о внедрении "умных счетчиков" на этой неделе приняла Госдума. Обновлять их будут по мере выхода из эксплуатации старых. По подсчетам, новый механизм позволит снизить бытовое хищение электричества на треть.