Новости Экономика

Все видео этой рубрики
22 декабря 201802:49 Арсений Молчанов

"Умные счетчики" со временем заменят существующие

"Россети" планируют создать отечественную систему управления электросетевой инфраструктурой. На это компании потребуется три года и от 2 до 3 миллиардов рублей. А сегодня завершились всероссийские учения работников энергетики. Об их итогах руководители штабов докладывали по видеосвязи.

23 тысячи человек и 3,5 тысячи единиц техники. В России завершились трехмесячные учения энергетиков. В регионах расчищали и расширяли просеки, вырубали деревья, которые могли упасть на линии электропередач. О ситуации руководители штабов докладывали по видеосвязи.

Особое внимание уделили проблемным регионам. Например, в Тверской области ЛЭП установлены в густых лесах. В Сибири готовились к экстремально низким температурам. В Дагестане — самые большие в России недоплаты. Многие просто "скручивают" пробег с электросчетчиков. Поэтому там внедряли так называемые интеллектуальные системы учета. Специальные датчики по Интернету передают показания расходов электричества.

"Ожидаем, что в местах проведения учений в среднем аварийность в электрических сетях уменьшится на 30 процентов,а длительность ликвидаций технологических нарушений ориентировочно ожидаемо уменьшится на 40 процентов", — сказал генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский.

В России сейчас используют 300 видов счетчиков различных поколений и производителей. Многие из них технически устарели. И объединить их в единую систему невозможно. Закон о внедрении "умных счетчиков" на этой неделе приняла Госдума. Обновлять их будут по мере выхода из эксплуатации старых. По подсчетам, новый механизм позволит снизить бытовое хищение электричества на треть.

Сейчас

01:50

Разведка США считает, что РФ, Китай и Иран вмешивались в выборы в 2018 году

23:17

Из-за погоды "Аэрофлот" меняет время вылета нескольких рейсов

21:08

В Питере горит склад пиротехники

16:42

Браудер заочно арестован в России

16:28

Футболистам Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинения

15:54

В Конго разбился самолет с российским экипажем

15:27

Пьяные пассажиры избили полицейского в столичном метро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В разведке США заявили о попытках России повлиять на промежуточные выборы

В разведке США заявили о попытках России повлиять на промежуточные выборы

1 час назад
Во Франции принят законопроект по срочной экономической помощи населению

Во Франции принят законопроект по срочной экономической помощи населению

2 часа назад
Пожар на складе пиротехники в Петербурге тушили почти четыре часа

Пожар на складе пиротехники в Петербурге тушили почти четыре часа

2 часа назад
В Хабаровск прибыл самолет с последней группой туристов "Жемчужной реки"

В Хабаровск прибыл самолет с последней группой туристов "Жемчужной реки"

3 часа назад
Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

4 часа назад
Зарубежные медики отказались помочь мальчику из Черемхово, узнав о его состоянии

Зарубежные медики отказались помочь мальчику из Черемхово, узнав о его состоянии

2 часа назад
Приозерская труба: куда делись два миллиарда

Приозерская труба: куда делись два миллиарда

2 часа назад
Из-за погоды "Аэрофлот" меняет время вылета нескольких рейсов

Из-за погоды "Аэрофлот" меняет время вылета нескольких рейсов

4 часа назад
Посольство РФ подтвердило, что погибший в Конго экипаж был российским

Посольство РФ подтвердило, что погибший в Конго экипаж был российским

7 часов назад
Паспорта национальных проектов готовы: что именно президент поручил премьеру

Паспорта национальных проектов готовы: что именно президент поручил премьеру

7 часов назад
В январе в России подорожает мобильная связь

В январе в России подорожает мобильная связь

7 часов назад
В Киеве ели, пили, веселились и решили объявить Москве войну

В Киеве ели, пили, веселились и решили объявить Москве войну

7 часов назад
Оборудование WADA не позволило вовремя извлечь данные московской лаборатории

Оборудование WADA не позволило вовремя извлечь данные московской лаборатории

1 час назад
"Ты - КиберкOMENтатор": стали известны имена победителей

"Ты - КиберкOMENтатор": стали известны имена победителей

12 часов назад
Топ-10 провалов Apple в 2018-м

Топ-10 провалов Apple в 2018-м

20.12.2018 17:10
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

19.12.2018 14:39
"Умные счетчики" со временем заменят существующие

"Умные счетчики" со временем заменят существующие

1 час назад
Криштиану Роналду выпустил собственную игру для смартфонов

Криштиану Роналду выпустил собственную игру для смартфонов

4 часа назад
Ford отзывает почти миллион машин из-за проблем с двигателем

Ford отзывает почти миллион машин из-за проблем с двигателем

4 часа назад
Подводные камни европротокола: как разойтись после аварии, чтобы не бегать по судам

Подводные камни европротокола: как разойтись после аварии, чтобы не бегать по судам

6 часов назад
Классика не в тренде: чиновники предложили музыкальным школам сменить формат

Классика не в тренде: чиновники предложили музыкальным школам сменить формат

6 часов назад
Британские военные оказались бессильны перед дроном в Гэтвике

Британские военные оказались бессильны перед дроном в Гэтвике

6 часов назад
Максим Ковтун – чемпион России по фигурному катанию

Максим Ковтун – чемпион России по фигурному катанию

8 часов назад
Вести.net: Ozon предложил покупателям давать в долг поставщикам

Вести.net: Ozon предложил покупателям давать в долг поставщикам

9 часов назад
"Т-34": московская премьера прошла под бурные аплодисменты зрителей

"Т-34": московская премьера прошла под бурные аплодисменты зрителей

10 часов назад
Раскольник Епифаний обсуждает дела божьи с чиновниками и послами

Раскольник Епифаний обсуждает дела божьи с чиновниками и послами

10 часов назад
Художник украсил подъезд картинами, но соседи плюнули ему в душу

Художник украсил подъезд картинами, но соседи плюнули ему в душу

10 часов назад
Браудер заочно арестован в России

Браудер заочно арестован в России

11 часов назад
Есть вопрос: зачем люди пьют коллаген и как это работает

Есть вопрос: зачем люди пьют коллаген и как это работает

11 часов назад
Придуманные сенсации: журналист Spiegel несколько лет обманывал читателей

Придуманные сенсации: журналист Spiegel несколько лет обманывал читателей

11 часов назад
Маргарита Симоньян: претензии к RT напоминают бредовый розыгрыш

Маргарита Симоньян: претензии к RT напоминают бредовый розыгрыш

11 часов назад
Создателю "Мужского государства" дали срок за женоненавистничество

Создателю "Мужского государства" дали срок за женоненавистничество

12 часов назад
Роскосмос показал, как и когда сгорит Земля

Роскосмос показал, как и когда сгорит Земля

12 часов назад
Судьба Яна Цапника. Моя жизнь изменилась после "Бригады"

Судьба Яна Цапника. Моя жизнь изменилась после "Бригады"

12 часов назад
Еще один фрегат с "Калибрами" вышел в море

Еще один фрегат с "Калибрами" вышел в море

12 часов назад
Названы самые ликвидные машины с пробегом в России

Названы самые ликвидные машины с пробегом в России

13 часов назад
"ВКонтакте" выпустила бета-версию мессенджера VK Me

"ВКонтакте" выпустила бета-версию мессенджера VK Me

13 часов назад
Объявлены российские цены на новый Range Rover Evoque

Объявлены российские цены на новый Range Rover Evoque

13 часов назад
Петрозаводским должникам перекрыли канализацию

Петрозаводским должникам перекрыли канализацию

14 часов назад
В Китае сняли аниме-сериал про Карла Маркса

В Китае сняли аниме-сериал про Карла Маркса

16 часов назад
Сутенерша попыталась продать в Москве девственность 15-летней школьницы

Сутенерша попыталась продать в Москве девственность 15-летней школьницы

16 часов назад
"Бюрократия вечна", "Сам женат - и меня туда тянет" и другие цитаты Путина

"Бюрократия вечна", "Сам женат - и меня туда тянет" и другие цитаты Путина

20.12.2018 17:49
10 лучших подарков на Новый год для геймеров

10 лучших подарков на Новый год для геймеров

20.12.2018 13:36