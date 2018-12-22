Моуриньо получил предложение возглавить "Боку Хуниорс"

Португальский специалист Жозе Моуриньо, который накануне был уволен из "Манчестер Юнайтед", получил предложение стать наставником аргентинской "Боки Хуниорс". Португалец уже обсудил такую вероятность с представителями клуба из Буэнос-Айреса.

Вариант с продолжением тренерской карьеры в Аргентине появился после того, как Моуриньо позвонил новому спортивному директору "генуэзцев" Николасу Бурдиссо с поздравлениями о назначении на пост, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на TNT Sports. В ответ аргентинец предложил португальцу рассмотреть возможность работы в "Боке".

Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что Моуриньо также имеет вариант с продолжением карьеры в мюнхенской "Баварии", руководители которой недовольны результатами, которые показывает команда под руководством Нико Ковача.

Напомним, что Моуриньо и сам лишился в должности в "МЮ" в связи с демонстрируемыми результатами команды – после 17 туров "красные дьяволы" с 26 очками занимают 6-ю строчку в АПЛ.