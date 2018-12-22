Во Франции принят законопроект по срочной экономической помощи населению

Парламент Франции принял законопроект, который президент Эммануэль Макрон представил в виде уступки движению "Желтых жилетов".

Документ предусматривает срочные экономические меры помощи населению: повышение минимального размера оплаты труда на 100 евро, снижение налога для части пенсионеров и отмена налогов на плату за сверхурочный труд.

Однако на субботу в Париже назначена очередная акция "Желтых жилетов"; ожидается, что в ней примут участие около шести тысяч человек.

Власти уверены, что протесты будут куда менее разрушительными, чем ноябрьские — свою роль сыграют уступки, на которые пошло правительство, передает "Россия 24".