"Ливерпуль" добился в АПЛ 7-й победы подряд, обыграв "Вулверхэмптон"

18-й тур английской премьер-лиги стартовал в пятницу матчем "Ливерпуля", который играл против "Вулверхэмптона". Подопечные Юргена Клоппа добились победы над "волками" со счетом 2:0.

Первый гол в матче был забит египетским нападающим Мохамедом Салахом уже на 18-й минуте матча. Закрепил же успех мерсисайдцев Вирджил ван Дейк, который на 68-й минуте встречи сыграл на опережение и переправил мяч в створ ворот "вулвс".

Таким образом, "Ливерпуль" добился 7-й победы подряд в английской премьер-лиге и продолжает лидировать в чемпионате. Теперь в его активе 48 очков. Он опережает ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 4 балла, однако "горожане" имеют на один матч в запасе.