Оборудование WADA не позволило вовремя извлечь данные московской лаборатории

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем не смогли в срок извлечь данные московской лаборатории. Причиной тому является оборудование WADA, которое оказалось не сертифицированным в соответствии с законодательством РФ.

Россия предоставила доступ к лаборатории, после чего эксперты 17 декабря прибыли в Москву для выполнения своей работы. Как отмечают в организации, специалистами был достигнут определенный прогресс в извлечении данных, но работа была выполнена ими не до конца.

В WADA отметили, что на первой встрече сторон не был оговорен вопрос о том, что оборудование должно будет проходить дополнительную сертификацию для работы в России, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт WADA..

Теперь в организации ждут от российской стороны оперативного решения данного вопроса, чтобы специалисты могли завершить извлечение данных проверки допинг-проб российских спортсменов с 2011 по 2015 год. А Паскуаль подготовит официальный отчет о проделанной работе и направит его в комитет по соответствию, заседание которого состоится 14-15 января 2019 года.

Именно на этом заседании будет решатся вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства кодексу WADA.