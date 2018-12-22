В Великобритании мигранты с прутьями захватили судно, но быстро сдались

Британский спецназ освободил в устье Темзы судно, захваченное четырьмя мигрантами​​​, попавшими на него в Африке.

Грузовое судно Grande Tema, принадлежащее итальянской компании, вышло из порта в Нигерии и совершило три остановки на западном берегу Африки, где мигранты и попали на него.

Уже в устье Темзы четверо мигрантов, вооруженных железными прутьями и ножами, начали угрожать команде, требуя, как сообщается, чтобы судно приблизилось к берегу. Однако подоспел спецназ ВМС в составе 25 человек, и мигранты быстро сдались.

Все мигранты, угрожавшие команде, задержаны; никто из экипажа не пострадал, пишет ТАСС.