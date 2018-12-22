Самые богатые люди мира обеднели за год на 511 млрд долларов

Суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на 511 млрд долларов в течение этого года. Потери российских предпринимателей были в среднем несколько меньше, чем у бизнесменов из многих других стран.

По данным агентства Bloomberg, совокупное состояние полусотни богатейших на планете людей вследствие снижения стоимости акций целого ряда компаний сократилось до 4,7 трлн долларов.

Первое место по богатству занимает глава Amazon Джефф Безос. Несмотря на то, что стоимость его активов сократилась до 115 млрд долларов, сам он разбогател до 168 млрд долларов.

Неудачным год был для главы Facebook Марка Цукерберга: с января он потерял 23 млрд долларов и теперь его состояние оценивается в 49,7 млрд долларов.

Общее состояние 25 богатейших людей России сократилось до 255 млрд долларов, при этом больше всех "пострадал" Олег Дерипаска. Этой весной он попал под санкции и его состояние уменьшилось на 5,7 млрд долларов. А вот Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко в общей сложности заработали за год примерно девять миллиардов долларов, сообщает ТАСС.