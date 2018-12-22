Модельер Виктория Андреянова создала новую форму сотрудникам Третьяковки

Сотрудников музея — смотрителей, администраторов и кассиров — одела российский модельер Виктория Андреянова.

Перед модельером поставили задачу: обеспечить узнаваемость бренда Третьяковской галереи и предложить такую колористическую гамму и силуэты, которые бы не нарушали нейтральный визуальный образ музейного пространства. Облик сотрудника не должен быть навязчивым, кричащим и зрительно отвлекать посетителей от произведений искусства.

Лейтмотивом коллекции стал логотип Третьяковской галереи.

В основе орнамента — своеобразная игра-конструктор с буквой Т, разложенной на составные элементы.

Предложенная дизайнером цветовая гамма — сочетание темно-синего с пудровым розовым — максимально адаптирована к интерьерам галереи.

При создании фирменного шеврона использовалась древнеславянская типографика, соответствующая русскому стилю фасада исторического здания Третьяковской галереи, созданного в 1902 году по проекту художника Виктора Васнецова. Фактурный 3D-эффект шеврона напоминает об особенности современного музея, который хранит как шедевры живописи, так и произведения, выполненные с помощью новейших технологий.