Соединенные Штаты выделят помощь Украине в размере 10 млн долларов после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении замруководителя пресс-службы Госдепартамента США.

Как утверждается в документе, дополнительные средства будут выделены на увеличение военно-морского потенциала Украины в ответ на "опасную эскалацию со стороны России" и ее "необоснованные" действия, передает ТАСС.

Американцы отмечают, что помощь Украине в области безопасности будет увеличена и со стороны Великобритании и Литвы.

Чиновник добавил, что США призывают Россию вернуть Украине задержанные суда и моряков, держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита и уважать территориальную целостность Украины в ее "международно признанных границах".

Украинские корабли нарушили границу России 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу. Российским пограничникам пришлось применить силу для задержания нарушителей.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в связана с низким рейтингом президента Украины перед выборами.

Все документы, касающиеся этого инцидента, на Украине засекречены, что говорит о попытках замести следы, сообщил ранее заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что военные суда Украины зашли в Керченский пролив намеренно, имея задачу открыть огонь по российским пограничникам. Дипломат считает, что выполнить этот преступный приказ им не позволило здравомыслие, и предполагает, что Киев изначально планировал пожертвовать экипажами всех трех судов.

Вскоре после этого инцидента в Крыму секретарь Совета национальной безопасности Украины Турчинов заявил, что украинские моряки вновь попробуют прорваться из Черного моря в Азовское без разрешения России и призвал принять участие в походе представителей других стран и представителей международных организаций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намерения властей Украины провокацией, подчеркнув, что заявление секретаря СНБУ свидетельствует о том, что данный стиль является фирменным для нынешнего официального Киева.