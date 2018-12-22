В московском музее появился редкий новогодний экспонат первой половины XX века

Редкий раритет пополнил коллекцию музея — заповедника "Коломенское-Измайлово-Люблино".

У коллекционера из Санкт-Петербурга были приобретены бумажные елочные гирлянды 30-х и 40-х годов XX века в виде флажков с картинками. Они выполнены в технике хромолитографии. Всего же фондовый запас музея насчитывает 172 тысячи единицы хранения.

На одном из фото хранитель фонда графики МГОМЗ Маргарита Прохоренкова c гирляндой.