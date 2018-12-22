Хоккейная классика КХЛ состоится при аншлаге

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским СКА пройдет при полных трибунах футбольного стадиона "Газпром-Арена". Организаторы сообщили о том, что все билеты на игру проданы.

Поединок лидеров Западной конференции пройдет в субботу, 22 декабря. Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что ранее на домашнем стадионе "Зенита" состоялся матч хоккейных сборных России и Финляндии в рамках Евротура, который собрал 71 381 болельщика. Встреча завершилась победой "Красной машины" со счетом 5:0.