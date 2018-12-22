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22 декабря 201805:25

Под Якутском произошел прорыв газопровода, но подача газа продолжается

aostng.ru

Недалеко от села Маган, который входит в городской округ Якутска, произошел прорыв и воспламенение магистрального газопровода.

В министерстве ЖКХ и энергетики республики сообщили, что разрыв произошел на 221 километре газопровода, примерно в 50 — 60 километрах от поселка Маган. Прекращения подачи газа нет, передает ТАСС.

На место возгорания оперативно прибыли аварийные бригады ЛПУМГ "Сахатранснефтегаза", которому принадлежит газопровод.

Представитель Линейного производственного управления магистральных газопроводов компании Павел Ксенофонтов, аварийные бригады перекрыли участок, где произошло возгорание.

Первый заместитель мэра Якутска Владимир Федоров сообщил, что подача газа в Якутск осуществляется в штатном режиме. Из-за переключения произошло незначительное падение давления в магистрали.

"Горожане могут проводить выходные спокойно, никаких инцидентов с остановками газа не будет", — сказал Федоров.

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