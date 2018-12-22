Правительство США в "шатдауне": бюджет не принят

В США уже через два часа ряд федеральных ведомств приостановит работу; этой ночью Сенату не удалось избежать так называемого "шатдауна". Камнем преткновения стала резолюция по бюджету, в частности, выделение почти шести миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В палате представителей расходную часть одобрили, а вот демократы в Сенате голосовать за документ отказались. Как ожидается, стороны продолжат обсуждения сегодня вечером. В связи с этой ситуацией Дональд Трамп отложил поездку во Флориду и призвал демократов к конструктивному диалогу.

"Эта приостановка всецело зависит от демократов. Они не особо беспокоятся о проблеме, а она весьма серьезна. Мы будем усердно работать, чтобы Сенат одобрил нашу инициативу. Так или иначе мы построим стену или барьер — называйте это, как хотите. Нельзя продолжать терпеть вещи, которые происходили с нашей страной прошлые 10 лет", — заявил президент США Дональд Трамп.