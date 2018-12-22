Журналисты "России 24" встретились с белорусскими коллегами

Ведущие белорусские журналисты и блогеры посетили Москву и обменялись профессиональным опытом. Для коллег наш канал организовал экскурсию и серию мастер-классов.

Делегация пообщалась с руководством "России-24" и коллективом. Их познакомили с деталями круглосуточного вещания, работой корреспондентов, режиссеров, редакторов. Встреча в столице стала финальной, ранее гости из Белоруссии посетили филиалы ВГТРК в Великом Новгороде, Екатеринбурге и Уфе.