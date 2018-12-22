Новости Общество

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22 декабря 201807:10

Журналисты "России 24" встретились с белорусскими коллегами

Ведущие белорусские журналисты и блогеры посетили Москву и обменялись профессиональным опытом. Для коллег наш канал организовал экскурсию и серию мастер-классов.

Делегация пообщалась с руководством "России-24" и коллективом. Их познакомили с деталями круглосуточного вещания, работой корреспондентов, режиссеров, редакторов. Встреча в столице стала финальной, ранее гости из Белоруссии посетили филиалы ВГТРК в Великом Новгороде, Екатеринбурге и Уфе.

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