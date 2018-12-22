Ковальчук вернется в строй в матче против "Сан-Хосе"

Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук сыграет в ближайшем поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Сан-Хосе Шаркс". Россиянин восстановился после перенесенной инфекции в лодыжке.

Ковальчук уже проводит полноценные тренировки, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на журналиста Джона Розена. На матч против "акул" форвард выйдет в третьем звене вместе с Бренданом Лайпсичем и Нэйтоном Томпсоном.

Игра между "Сан-Хосе" и "Лос-Анджелесом" состоится в ночь на 23 декабря.