В растроенных чувствах мужчина залез на главную елку Америки

В США произошел инцидент с главной елкой страны, установленной перед Белым домом на большой лужайке, именуемой Эллипсом.

Неизвестный мужчина по неустановленным пока причинам взобрался на праздничное дерево, повредив при этом часть праздничных огней, передает ТАСС.

На место происшествия оперативно прибыла полиция и перекрыла территорию перед резиденцией президента.

Сотрудники правоохранительных органов сначала своими силами, а позже с помощью двух переговорщиков уговорили мужчину самостоятельно спуститься на землю.

По словам полицейских, мужчина находился в состоянии "эмоционального расстройства". Он был доставлен в больницу.

Полиция никак не комментирует, будут ли мужчине предъявлены какие-либо обвинения.