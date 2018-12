Кузнецов помог "Вашингтону" победить "Баффало"

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В столице США действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Баффало Сэйбрз" – 2:1.

"Кэпс" открыли счет во втором периоде усилиями Чендлера Стивенсона. "Сабли" смогли отыграться в середине третьего периода, когда ответную шайбу забросил Юхан Ларссон. А ровно за 7 минут до финальной сирены российский нападающий Евгений Кузнецов за воротами перехватил шайбу у голкипера гостей и моментально отпасовал Тому Уилсону, который расстрелял пустые ворота и принес победу "Вашингтону".

Kuzy --> Wilson and we're back in the lead! #CapsSabres #ALLCAPS pic.twitter.com/aEgMR5ve7c