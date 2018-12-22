Власти Колымы подготовили масштабный план обустройства региона

В Магаданской области сейчас проектируют новые детские сады, школы, спортивные объекты и целый новый микрорайон в Магадане, строительство планируют начать уже в 2019 году. Об этом заявил в субботу губернатор региона Сергей Носов.

По словам Сергея Носова, специалисты сейчас готовят для столицы Колымы мастер-план, который планируется представить на форуме в Сочи в феврале будущего года. В 2019 году планируется начать строительство в Магадане нового микрорайона; помимо этого, власти будут строить в городе и в районах детские сады, школы, спортивные объекты.

Носов подчеркнул, что раньше региональные власти многие проблемы замалчивали. Это касается, например, дорог (нормативам соответствует только 17%), это касается и аварийного жилья; раньше его, согласно отчетности, как бы "не было".

"Мы доказываем, что это не так. Мы сегодня заявились на 27 миллиардов на строительство жилья взамен аварийного. И семь миллиардов на строительство нового жилья", — уточнил Носов.

Он добавил, что для выполнения большого объема строительных работ в регионе планируют запустить завод по производству стройматериалов, передает РИА Новости.