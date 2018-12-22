Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной

В последнюю неделю уходящего 2018 года россиянам придется поработать 6 дней — с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Затем последуют 10-дневные новогодние выходные.

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец напомнил, что выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря.

Соответственно, новогодние каникулы в стране начнутся в воскресенье, 30 декабря 2018 года, и завершатся во вторник, 8 января 2019 года, передает "Интерфакс".

Среда, 9 января 2019 года, будет первым рабочим днем нового года.