В Карелии восстанавливают один из самых красивых храмов Русского Севера

В Карелии консервируют храм Успения Святой Борогодицы. Это позволит продолжить его реставрацию. Церковь была практически полностью уничтожена в августе. Сейчас на месте пожара выстроено деревянное укрытие, которое позволит реставраторам работать в любую погоду.

На крыше еще стучат молотками, а на нижнем ярусе уже принимают работу. Деревянное укрытие, которое достраивают вокруг алтарной части, позволит реставраторам работать в любую погоду и тщательно обследовать то, что осталось от памятника XVIII века.

"Специально сделали такую защитную конструкцию, чтобы реставраторы могли ходить по этим подмостям и обследовать храм без установки строительных лесов", — говорит Юлия Алипова, начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии.

О том, что храм обязательно нужно восстановить, заговорили сразу после пожара. Он случился 10 августа, когда подросток-сатанист облил стену древней церкви бензином. Сухие бревна запылали, как факел. Храма не стало в считаные минуты.

Всю осень эти завалы разбирали студенты архитектурных вузов. Оставили даже самые поврежденные бревна в надежде найти применение и им.

"Часть бревен могла бы вторично использоваться, но не в теле сруба. Например, сохранившаяся часть могла бы стать материалом для будущего иконостаса. Согласитесь, в этом есть определенный смысл", — говорит Виталий Скопин, реставратор высшей категории.

То, что осталось после пожара, сейчас вывозят на склад; его бесплатно предоставило одно из местных предприятий. Благотворительный фонд ведет сбор пожертвований, за счет этих средств проведена консервация объекта. Власти Карелии подготовили заявку на финансирование через государственную программу "Развитие культуры и туризма".

Впереди много сложной работы: подготовка проекта и сама реставрация. Мастерам предстоит вернуть к жизни один из самых красивых храмов Русского Севера.

Чтобы восстановить Успенскую церковь, понадобится больше ста миллионов рублей. Но деньги — еще не всё. Нужны специалисты высокого класса и время. По самым оптимистичным подсчетам, на возрождение храма уйдет десятилетие.