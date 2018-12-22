В Непале автобус рухнул в ущелье, много погибших

В непальском районе Данг при падении автобуса в ущелье погибли 23 человека, пострадавших – 14.

По данным местных СМИ, автобус упал в ущелье с высоты 400 метров. В нем находились 37 человек – 34 учащихся, двое учителей и водитель, передает РИА Новости.

Известно, что пассажиры автобуса возвращались с экскурсии в ботанический сад.