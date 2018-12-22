Гендиректор ЦСКА: для Еременко дорога обратно закрыта

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что возвращение полузащитника Романа Еременко в команду практически исключено.

Напомним, ранее руководство столичного "Спартака" приняло решение не продлевать контракт с 31-летним Еременко, который летом подписал контракт с "красно-белыми".

"После того, что случилось, это практически исключено, — сказал Бабаев, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Во-первых, мы прислушиваемся к мнению болельщиков. Если летом они готовы были его принять и поддерживать в каждой игре, потому что каждый может оступиться, то теперь…"

Кроме того, он добавил, что ЦСКА руководствуется не только этическими, но и спортивными принципами. По словам гендиректора армейцев, сейчас в клубе сплоченный коллектив, который приносит результат.

Ранее Еременко на два года был дисквалифицирован за найденный в крови метаболит кокаина. Срок его дисквалификации истек в начале октября. После этого он сыграл за "Спартак" семь матчей, не сумев отличиться ни разу, и получил травму.