Сергей Бубка переизбран главой НОК Украины

Олимпийский чемпион и рекордсмен мира в прыжках с шестом Сергей Бубка переизбран главой Национального олимпийского комитета (НОК) на новый четырехлетний срок. Такое решение было принято на 33-й отчетно-выборной генеральной ассамблеи организации.

Отметим, что Бубка возглавляет НОК Украины с 2005 года. Кроме того, мировой рекордсмен является членом исполкома Международного олимпийского комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.