Авария на газопроводе в Якутии: факельное горение прекращено

На магистральном газопроводе в Намском районе Якутии, где произошел прорыв, прекращено факельное горение газа в трубе. Газоснабжение нарушено не было: после аварии, произошедшей на первой нитке, подачу газа переключили на вторую и третью нитки газопровода. Пострадавших также нет.

Участок газопровода ремонтируют аварийные бригады "Сахатранснефтегаза", передает РИА Новости. К аварийной ветке газопровода подключены три села Намского района — Ергелех, Хонгор-Бие и Кюренг-Ат. Диаметр трубы — 530 миллиметров.

Авария на газопроводе произошла всего в 40 километрах от столицы республики — Якутска. Мэрия города держит ситуацию на контроле, обещая, что перебоев в подаче газа не будет.