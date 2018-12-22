Олег Гуменюк будет исполнять обязанности мэра Владивостока

Бывший руководитель Хозяйственного управления администрации Приморского края Олег Гуменюк назначен первым заместителем главы администрации Владивостока, а также исполняющим обязанности главы города. Дата назначения — 22 декабря, сообщается на сайте администрации столицы Приморья.

Прежний мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал заявление об отставке по собственному желанию с 11 октября. Об этом он сообщил 2 октября у себя в "Фейсбуке", опубликовав там фотографию своего заявления. Веркеенко был назначен мэром Владивостока 21 декабря 2017 года. На этом посту он заменил Игоря Пушкарева, оказавшегося под следствием из-за обвинений в коррупции.

Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году, передает "Интерфакс": главу администрации назначают по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы. Законодательное собрание Приморья 28 ноября одобрило в первом чтении законопроект о возвращении прямых выборов глав городов и районов, внесенный губернатором края Олегом Кожемяко. Продолжить работу над законопроектом депутаты планируют уже в 2019 году.