В Новокузнецке подросток замерз по пути из школы домой

В Новокузнецке найден замерзшим 14-летний подросток, не вернувшийся из школы накануне. Поиски мальчика шли всю ночь, в субботу было найдено его тело.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Кемеровской области. По словам представителя ведомства, по предварительной версии, ребенок мог умереть от переохлаждения.