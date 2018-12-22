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22 декабря 201810:41

Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

abc7.com

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович, недавно заключивший новое соглашение с американским клубом "Лос-Анджелес Гэлакси", стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Главной футбольной лиги (MLS).

Напомним, новый контракт с 37-летним форвардом рассчитан еще на один сезон. Официально сумма сделки не афишировалась, однако сейчас ESPN сообщил, что оклад 37-летнего футболиста в новом сезоне составит свыше 7 миллионов долларов.

В "Гэлакси" Ибрагимович перешел в 2018 году из английского "Манчестер Юнайтед". В 27 матчах этого сезона он забил 22 гола.

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