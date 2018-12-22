"Желтые жилеты" во Франции планируют шестую субботу протестов

Движение "желтых жилетов" проводит шестую по счету манифестацию в крупных городах Франции. Впервые одной из площадок протеста избрана историческая резиденция французский королей — Версаль. Также среди площадок для организованных протестов выбраны район Триумфальной арки, площадь Оперы, центр делового района Дефанс — согласование площадок проходило в соцсетях, уточняет ТАСС.

Территория исторической резиденции французских королей в Версале сейчас закрыта для публики. Вокруг дворца создан "периметр безопасности", вход на отведенную для выражения протеста площадку возможен только после спецдосмотра. Для обеспечения порядка и безопасности МВД Франции планирует мобилизовать порядка четырех тысяч полицейских и сотрудников жандармерии. Из них порядка 1,2 тысячи будут обеспечивать порядок в Париже.

Помимо французской столицы манифестации ожидаются в других крупных городах: Бордо, Лилле, Лионе, Руане и Амьене — в родном городе президента Эммануэля Макрона. На испанской границе пикетчики планируют не пропускать фуры с грузами, следующие как во Францию, так и за ее пределы.

Аналитики отмечают некоторое снижение накала протестных настроений. В том числе и после объявления Макроном о принятых мерах, которые призваны улучшить социально-экономическое положение наименее обеспеченных групп населения. К примеру, минимальная ставка заработной платы повышена на 100 евро в месяц, вводятся льготы для пенсионеров, отменен новый налог на автомобильное топливо, который и стал неким спусковым механизмом для начала протестов в середине ноября.

Однако протестующие не планируют сворачивать свои пикеты даже на период Рождества. И даже планируют войти в партийные списки на выборах в Европарламент.