В Москве и области сильный снегопад вызовет гололедицу и заносы

Московское управление МЧС экстренно предупредило жителей столицы о сильном субботнем снегопаде и гололедице. На дорогах возможны снежные заносы. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности, сообщает РИА Новости. Спасатели просят водителей снизить скорость и увеличить дистанцию.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в московских аэропортах из-за плохих погодных условий отменено или задержано 44 рейса. Спецтехника очищает полосы от снега, а лайнеры обрабатывают антиобледелительными средствами.

В Москве и Подмосковье в субботу дневная температура воздуха ожидается около минус 4 градусов.