У украинского "Нафтогаза" в 2019 году могут возникнуть трудности с закупкой газа

У украинского "Нафтогаза" в начале 2019 года могут возникнуть трудности с закупкой газа. Об этих и других потенциальных проблемах написал на своей странице в Facebook глава компании Андрей Коболев.

В частности, Коболев прогнозирует сложности с закупками газа в пик отопительного периода зимой 2018—2019 года. "В 2019 году мы ожидаем дефицита ликвидности в размере 35,2 миллиарда долларов США", — предупреждает он. Эти факторы ставят под угрозу проекты по добыче газа и модернизации газотранспортной систем Украины, считает глава "Нафтогаза".

Ранее депутаты Верховной рады предложили выставить "Нафтогаз" на продажу из-за миллиардных долгов.

"Нафтогаз" на 100% принадлежит государству. В компанию входит "Укртрансгаз", который занимается транспортировкой российского газа в Евросоюз. В 2017 году поступления от группы "Нафтогаз" составили 14% всех доходов госбюджета страны — 107,3 миллиарда гривен (3,82 миллиарда долларов).